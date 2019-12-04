السمنة المفرطة تسبب لك هذه الأمراض

ذكر اختصاصي تغذية علاجية أن السمنة المفرطة يمكن أن تؤثر على أعضاء الجسم كافة.

قال البروفيسور هانز هاونر، اختصاصي التغذية العلاجية، إن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل عضو بالجسم تقريبا، وبأنها تحدث خللا بالأيض (عمليات البناء والهدم في الجسم)؛ وذلك بحسب وكالة "سكاي نيوز".

وأضاف هاونر أن السمنة ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتهدد المفاصل في الركبة والأقدام، كما أنها تنذر بالإصابة بداء السكري.

وأوضح اختصاصي التغذية العلاجية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسمنة المفرطة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أعلى من 30، بينما يتم تشخيص البدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم يقع بين 25 و29.5.

وشدد البروفيسور هانز هاونر أنه لتجنب مخاطر السمنة المفرطة ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه، والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات السريعة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.