السجن لسيدة زيفت معلومات في سيرتها الذاتية

عوقبت سيدة أسترالية بالسجن لمدة عام على الأقل، بعد أن زيفت معلومات في سيرتها الذاتية بغرض الحصول على عمل.

وضعت الأسترالية فيرونيكا هيلدا ثيريولت، 46 سنة، ملاحظات زائفة "براقة" حول مسيرتها المهنية، للحصول على وظيفة ذات أجر مرتفع في القطاع الحكومي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأدينت السيدة بالخداع وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب العام، فيما يتعلق بطلبها العمل في منصب كبير موظفي المعلومات في 2017، وذلك مقابل راتب سنوي قدره 270 ألف دولار أسترالي (185 ألف دولار أمريكي).

عملت فيرونيكا في هذا المنصب مع الحكومة بجنوب أستراليا لأكثر من شهر، وحصلت على حوالي 33 ألف دولار أسترالي (22500 دولار أمريكي) قبل أن يتم طردها.

يشار إلى أن المتهمة أقرت بالذنب في جميع التهم المُوجهة إليها، وحُكم عليها بالسجن لمدة 25 شهرًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة عام.

وعلمت المحكمة، في جلسات سابقة أن فيرونيكا، استخدمت صورة عارضة الأزياء الشهيرة كيت أبتون كصورة لملفها الشخصي على موقع الوظائف العالمي لينكدان، وفقًا لمحطة News 7 التابعة لشبكة CNN.

يذكر أن السيدة بدأت عملها في هذا المنصب في أغسطس/آب، وقامت بتعيين شقيقها، رغم افتقاره إلى المؤهلات اللازمة للقيام بهذا الدور.