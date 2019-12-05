أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونانت (2-0) في الدوري الفرنسي... فيديو

أحرز كيليان مبابي هدفا رائعا وهز نيمار الشباك من ركلة جزاء ليفوز باريس سان جيرمان 2-صفر على ضيفه نانت، يوم الأربعاء، ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق خمس نقاط.

وافتتح مبابي مهاجم فرنسا التسجيل بطريقة مذهلة بكعب القدم في بداية الشوط الثاني، وعزز نيمار من تقدم صاحب الأرض قرب النهاية ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة من 15 مباراة.

وكان أولمبيك مرسيليا، الذي خاض 16 مباراة، قلص الفارق إلى نقطتين عقب فوزه 2-صفر على مستضيفه أنجيه أمس الثلاثاء.، وفقا لرويترز.

ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان



وتراجع نانت للمركز التاسع برصيد 23 نقطة من 16 مباراة.

وباستاد بارك دي برينس وضع المدرب توماس توخيل مهاجمه ماورو إيكاردي على مقاعد البدلاء وأشرك مبابي بجوار أنخيل دي ماريا ونيمار.

وبدا أن اللاعب البرازيلي افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب خطأ من يوليان دراكسلر داخل منطقة الجزاء.

وكاد مبابي أن يهز الشباك بعد أربع دقائق من الاستراحة لكن ألبان لافونت أبعد تسديدة اللاعب الفرنسي.

ومنح مبابي التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 52 بشكل مذهل بكعب القدم بعد تمريرة دي ماريا.

ونفذ نيمار ركلة جزاء بنجاح قبل النهاية بست دقائق بعدما أسقط لافونت المهاجم إيكاردي.

وأنقذ الحارس كيلور نافاس فرصة من نانت في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الخروج بشباكه نظيفة للمرة التاسعة في تسعة انتصارات لباريس سان جيرمان على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وقفز سانت إيتيين إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بانتصار كبير 4-1 على ضيفه نيس.

وافتتح وسام بن يدر التسجيل من ركلة جزاء مبكرة وصنع هدفا آخر لزميله جيلسون مارتنز ليفوز موناكو 2-1 على تولوز متذيل الترتيب.