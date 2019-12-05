أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون (5-2) في الدوري الإنجليزي... فيديو

فاز نادي ليفربول بنتيجة (5-2) على نظيره إيفرتون في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف ليفربول ديفوك أوريجي هدفين، شيردان شاكيري، ترينت ألكسندر أرنولد، سديو ماني في الدقائق (6، 17، 27، 31، 45، 90)، بينما أحرز أهداف إيفرتون مايكل كين وريشاريلسون في الدقائق (21، 48).

ملخص وأهداف مباراة ليفربول إيفرتون (5-2)

وخلال تلك الفترة أو حتى في أعوام المجد التي سبقتها، ربما لم يقدم ليفربول مثل هذا الشوط الأول أمام جاره بتمريرات متقنة وفاعلية كبيرة أمام المرمى بفضل هدفين من ديفوك أوريجي وهدف لكل من شيردان شاكيري وساديو ماني.

وكسر ليفربول بالفوز رقم 100 للمدرب يورغن كلوب في الدوري الممتاز في أكثر مباراة من حيث عدد الأهداف في قمة منطقة مرسيسايد في 86 عاما، رقمه القياسي بالحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 32 مباراة متتالية بدوري الأضواء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة متقدما بثماني نقاط على ليستر سيتي الذي تغلب على واتفورد و11 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب.