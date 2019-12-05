حالة نادرة...سيدة روسية تنجب من زوجها العماني أربعة توائم

شهد أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، ولادة أربعة توائم دفعة واحدة، في حالة وصفها الأطباء بالنادرة والتي تحصل مرة من أصل مليون حالة ولادة.

تمكنت سيدة روسية من إنجاب أربعة توائم في أحد مستشفيات موسكو، في حالة وصفها الأطباء بالنادرة.

أولغا شولز روسية الجنسية وزوجها بدر الهاشمي، عماني الجنسية، كانا قد التقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عملا معا، وبعد تفكير كبير قررا بأن تقوم الزوجة بعملية الإنجاب في موسكو، وكانت المفاجأة بولادة أربعة أطفال ــ صبيين وبنتين.

وعلى الرغم من ولادتهم الطبيعية، فقد قام الأطباء بالإبقاء عليهم في الحاضنات الخاصة ليكتسبوا بعض الوزن، على الرغم من ولادة كل منهم بوزن يصل لكيلوغرام ونصف.

بدر الهاشمي تحدث عن الولادة، قائلا: "هذا حلم وأصبح حقيقة واقعة، كنت أنتظر هذه اللحظة، وقد كنت قلقا جدا على زوجتي وأطفالي، لكننني بغاية السعادة".

رئيسة قسم أمراض الأطفال حديثي الولادة في المشفى، سفيتلانا ستيبانوفا، علقت على الولادة، قائلة: "الأطفال بدأوا بإظهار شخصيتهم، حيث ينامون بشكل طبيعي، وعند الحاجة للطعام يأكلون بشكل طبيعي".

كبير الأطباء في المشفى، ألكسندر إيزيفكوف، علق على الولادة، قائلا: "بالنسبة لحالة الولادة هذه، فهي الأولى من نوعها في المشفى، والأطفال تحت إشراف طبي دائم، والأم قريبة منهم كما أن الأب بقربهم، فأولغا لن تستطيع القيام بكل شيء وحدها".

يذكر بأن الأطفال الأربعة بصحة جيدة ولكنهم سيقضون أسبوعين في المشفى تحت إشراف الأطباء.