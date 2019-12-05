تركي آل الشيخ قبل سفره للعلاج: سامحوني

وجّه تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة اعتذار إلى متابعيه قبيل سفره في رحلة علاجية.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: "إذا فيه شي اتمناه واتمنى تتأكدو منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا إن هدفي سعادتكم".

اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته 🇸🇦🙏🏻❤️ سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم ❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2019

يذكر أن مصادر لصحيفة "سبق" ذكرت أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".

وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه "سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة".

وكان آل الشيخ قد غرد على حسابه في "تويتر" بعبارات اعتذار رقيقة كشف فيها أن أقصى أمنياته أن يتأكد الجميع من أن "كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم".