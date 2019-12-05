لأول مرة...زوجان مثليان ينجبان طفلا بـ"حمل مشترك"

حظي زوجان مثليان من مدينة كولشيستر الإنجليزية، بولادة طفل ليصبحا بذلك أول من ينجب طفلا بشكل مشترك، وتم بذلك من خلال الإخصاب الذي جرى في أحد المخابر.

تعرفت ياسمين سميث على صديقتها دونا في عام 2014 من خلال الإنترنت، لتعلنا زواجهما بوقت لاحق.

في 30 سبتمبر/أيلول، أنجبت ياسمين طفلا، وتم ذلك من خلال زرع بويضة ونقلها إلى دونا البالغة من العمر 30 عاما، حيث قام الأطباء بإزالة البويضة والعمل على تخصيبها، ليضعوها في جسد المرأة لمدة 18 ساعة، ليقوما بعدها بزراعتها في شريكتها.

British lesbian couple become the first in world to carry a baby in both wombs https://t.co/F8qY15BXXH pic.twitter.com/yQTgFmaILL — Daily Mirror (@DailyMirror) December 4, 2019

لتنجب ياسمين طفلا حمل اسم "أوتيس"، لتصرح السيدتان بأن عملية التخصيب ساهمت بتقرب عاطفي كبير تجاه المولود، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب الأطباء القائمين على العملية، فإن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث اشترك كلا الوالدين في حمل الجنين، في الوقت الذي يدعون فيه على أن مثل هذا النوع من الحمل يقدم للجنين مغذيات إضافية.