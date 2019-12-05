بعد أن غنى في كرهها... إسرائيل تعلق على وفاة شعبان عبد الرحيم

علقت السفارة الإسرائيلية في القاهرة على وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، والذي جاءت إحدى أشهر أغنياته بعنوان "أنا بكره إسرائيل".

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة على فيسبوك منشورا جاء فيه: "تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا)".

وتابعت السفارة: "على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – وليرحمك الله".

وتوفي شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء الماضي، وذلك في أحد المستشفيات في القاهرة، وحسب موقع "الفجر" المصري، أكد الشاعر إسلام خليل أحد المقربين من عبد الرحيم، وفاته.

وتعرض عبد الرحيم إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957، وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".