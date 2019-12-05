سعودي يحتفي باستقبال أصدقاء يهود في المملكة...فيديو

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" صورا لزيارة سائح إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية، ومعنونة على استقبال السائح بـ"حرارة".

نشرت الصفحة تغريدة يظهر فيها السائح اليهودي في المملكة برفقة مضيفه السعودي.

بالصور.. قام سائح يهودي بزيارة الى المملكة العربية السعودية مؤخرا، واستقبل بترحيب حار من قبل السكان السعوديين. pic.twitter.com/VskvcjRYmd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019

وفي تغريدة أخرى مقطع مصور تم إعادة تغريده من صفحة محمد سعود، الشخص الذي اسقبل السائح اليهودي، وأرفق الفيديو، قائلا: "لقد استضفت أصدقاء يهود في منزلي بالرياض، آفي وبني، اصدقاء رائعون وعزيزون جدا، آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود يقومون بزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على حضارة وتاريخ بلادي المميزة، قلبي ومنزلي مفتوح للجميع اهلا وسهلا بكم!".

يسعدنا أن نرى مضافة السعودي@mohsaud08 الذي زارنا يحتفي بضيوفه من #إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود .يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم🇸🇦🇮🇱 https://t.co/RLOpFhKsWn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019

واختلفت ردود الفعل على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض.

فعلق صاحب الحساب، Cazabir 17 FEB قائلا: "من الرائع أن يكون للإنسان أصدقاء من كل البلاد والثقافات والأديان. وهي خطوة جيدة. سؤالي لك محمد سعود هل تنطبق wellcome to my home على الجميع دمت بود".

من الراىع أن يكون للإنسان أصدقاء من كل البلاد والثقافات والأديان.

وهي خطوة جيدة.

سؤالي لك محمد سعود

هل تنطبق wellcome to my home على الجميع

دمت بود — Cazabir 17 FEB (@cazabir) December 4, 2019

في الوقت الذي "غرد" صاحب الحساب Khaled قائلا: "منورين المملكة".

🇮🇱❤️❤️❤️🇸🇦 منورين المملكه السعودية — Khaled. (@kh33k) December 4, 2019

وعارض بعض المغردين هذه الزيارة كصاحب الحساب تَهواد، قائلا: "الله يصيبك إلا نعم سود الله وجهك".

الله يصيبك إلا نعم سود الله وجهك — تَهواد (@Tahwad9) December 4, 2019

وغرد صاحب الحسابSAMEERA AL MUNEEFقائلا: "لا هلا ولا مسهلا".