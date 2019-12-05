كوريا الجنوبية... طائرة محلية الصنع تحلق لأول مرة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، نجاح إطلاق أول طائرة مروحية مدنية خفيفة مصنوعة محليا، مما يمهد الطريق أمام التسويق التجاري لها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية إن الطائرة المروحية المدنية الخفيفة أثبتت أمانها أثناء الاختبار التجريبي الذي جرى لمدة حوالي 20 دقيقة، في مقر الشركة الكورية لصناعات الفضاء(KAI) بمشاركة حوالي 140 مسؤولا، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المنتظر أن تتم صناعة النموذج الأول للطائرة المروحية من خط الإنتاج المحلي الذي يعتمد على معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وستبدأ البلاد في الإنتاج الحصري لها بعد الفوز بمزيد من الشهادات.

وتطور البلاد الطائرة المروحية المدنية الخفيفة مع الطائرة المروحية المسلحة الخفيفة للأغراض العسكرية من خلال ضخ 550 مليار وون (462 مليون دولار).

وطورت الشركة الكورية لصناعات الفضاء بالتعاون مع الشركة الأوروبية المتخصصة في صناعة المروحيات "إيرباص هيليكوبترز"، الطائرة المروحية المدنية الخفيفة التي تكون مزودة بـ 80 جزء مصنوعا محليا.

يذكر أن من بين مميزات الطائرة المروحية المدنية الخفيفة كونها عملية وسهلة القيادة، ومن المتوقع استخدامها للأغراض المختلفة مثل الخدمات الطبية الطارئة والخدمات السياحية فضلا عن القطاع العام في وكالات الإطفاء والشرطة والغابات.