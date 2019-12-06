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10:53 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    مهرجان مراكش

    منتجان مغربيان: نسعى لتقديم تجارب سينمائية بتقنيات عالمية… والمملكة تدعم الأعمال الجادة 

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    قال المنتجان السينمائيان المغربيان، نور الحق وأسماء أكريميش، إنهما يسعيان خلال الفترة المقبلة إلى تقديم بعض الأعمال السينمائية التجارية في المغرب، وبنفس المستوى العالمي. 

    وأضافا في حديثهما مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه ضمن أهدافهما في السنوات المقبلة تقديم أعمال سينمائية تاريخية، على غرار أفلام عمر المختار والرسالة، بنفس التقنيات الأمريكية. 

    أفلام تاريخية

    © Sputnik . MOHAMED HEMIDA
    غالي أكريميش: فيلم "أبناء الرمال" قصة حقيقية... و"مراكش الدولي" غني بما يقدمه
    وأضاف نور الحق على هامش مشاركته بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، أن المخرج الراحل الكبير مصطفى العقاد يعد أيقونة مهمة في السينما العربية والعالمية، وأنه يسعى لاستكمال جهده في تقديم الأفلام التاريخية. 

    وأوضح أنه أنتج حتى الآن خمسة أفلام سينمائية، فاز أحدها وهو "جامع الفنا" بأربع جوائز بمهرجان طنجة السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو موسيقى وتصوير وأفضل إخراج، كما حصل على جائزة بمهرجان جنوب إيطاليا الأسبوع الماضي. 

    وكشف عن أنه أنتج مؤخرا فيلما مغربيا إيطاليا مشتركا وآخر أعماله فيلما عن تنظيم "داعش" في شمال العراق، يتناول طريق هذا التنظيم الإرهابي وممارساته في القتل والسلب وسبي النساء، وأنه يتناول قصة حقيقية ضمن آلاف القصص التي حدثت في العراق. 

    تنظيم "داعش"

    في الإطار ذاته، قالت المنتجة أسماء أكريميش، شريك في إنتاج فيلم "جمال عفينة" وكذلك "طريق الوهم" الذي يتحدث عن تنظيم "داعش" ويتناول قصة تمثل أهمية كبيرة، خاصة أن مئات الفتيات تعرضن لهذه التجربة القاسية. 

    وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن قصة الحب التي عاشها أحد الشباب في التنظيم قادته للتضحية بنفسه من أجل إنقاذ الفتيات الأيزيديات، وأنه يكشف عن الوازع الإنساني داخل نفس الشباب الذين يتم تجنيدهم تحت شعارات وهمية. 

    وشددت أسماء على أن التجربة مهمة من حيث النقاط التي يتناولها الفيلم الذي يكشف عن الصور الحقيقية التي يمارسها التنظيم ببشاعة تحت مزاعم الدفاع عن الدين والشرع. 

    وأوضحت أكريميش أن الجمهور العربي لا يعرف أن مصطفى العقاد أنجز الكثير من الأفلام الأمريكية، وهو صاحب "الهالوين" إلى جانب إسهاماته التي يعرفها صناع الأفلام الأمريكية.

    وأشارت إلى أن مشروعهما القادم يتمثل في إنتاج فيلمين بطواقم أمريكية كاملة وسيكونان انتاجا عالميا يطرح في الأسواق الدولية، إلى جانب أسواقنا العربية حتى نثبت قدرتنا كمنتجين وصناع أفلام عرب وعلى المنافسة والانخراط في هذه الصناعة بشكل عالمي .

    قوة ناعمة

    وشددت أكريميش على أن الدكتور صارم الحق الفاسي، مدير المركز السينمائي المغربي، استطاع تطوير القطاع بشكل كبير، ودفع المنتجين نحو العمل بشكل جاد وتقديم أعمال هامة وجادة، خاصة أنه يعي كافة التحديات التي تواجه المنتج ويسعى لتذليل كل العقبات من أجل الارتقاء بمستوى السينما المغربية، بتقديم الدعم اللازم خاصة فيما يتعلق بالأفلام بالغة الأهمية عن الواقع المغربي والتي تمثل القوة الناعمة للمغرب في الوقت الراهن. 

    لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18، المغرب، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
    © Sputnik . Mohamed Hemeda
    في مهرجان مراكش الدولي... "أبو ليلى" فيلم جزائري يسلط الضوء على العشرية السوداء في البلاد
    وأوضحت أن شركتها التي قدمت العديد من الأعمال الفنية تسعى للخروج إلى العالمية بإنتاج الأعمال التي تستطيع المنافسة بممثلين ومخرجين عالميين خاصة وأن المغرب شهدت تصوير الكثير من الأعمال العالمية التي حققت نجاحات كبيرة، ومنها أفلام لورانس العرب والمصارع ورمال الزمن وطروادة والاسكندر ومملكة السماء وبابل وسقوط الصقر الأسود وغيرها .

    وعاود نور الحق حديثه عن الإنتاج في المغرب، بأنه كان يسعى في البداية إلى تقديم الأعمال التي يجدها قريبة منه، إلا أنه بعد ذلك أيقن ضرورة تقديم أعمال تتناسب مع الشرائح المستهدفة. 

    وشدد على أن المساعدات التي يقدمها المركز السينمائي ووزارة الاتصال بالمغرب تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج السينمائي.  

    مدينة العيون

    وتعد المنتجة المغربية أسماء اكريميش مؤسسة ومديرة مهرجان الداخلة السينمائي، ومن الأوائل الذي أسسوا شـركة للإنتـاج السـينمائي بمدينـة العيـون سـنة 2006، لتفتح بعد ذلك فروعها بمدينة نيويورك وواشنطن، وتعد آخر أعمالها الفيلم الطويل لعزيزة من إخراج محسن البصري، والذي شارك في مهرجان القاهرة الدولي ومهرجان قرطاج السينمائي وفي أكثر من 15 مهرجان دولي أخر.

    وهي منتجة الفيلم القصير "أبناء الرمال، الذي يفضح تهجير البوليساريو للأطفال إلى كوبا واستغلالهم وتعليمهم السلاح للمخرج الغالي اكريميش، والذي توج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني بطنجة.

    وتجدر الإشارة إلى أن السينما الكوبية حلت كضيف شرف على مهرجان الداخلة الأخير، في ظل التوجه للمزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين كوبا والمغرب.

    انظر أيضا:

    لجنة التحكيم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم: نبحث عن المشاعر الجياشة في الأفلام المنافسة
    غالي أكريميش: فيلم "أبناء الرمال" قصة حقيقية... و"مراكش الدولي" غني بما يقدمه
    في مهرجان مراكش الدولي... "أبو ليلى" فيلم جزائري يسلط الضوء على العشرية السوداء في البلاد
    الكلمات الدلالية:
    مصر, المغرب, مهرجان مراكش, مهرجان القاهرة السينمائي
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