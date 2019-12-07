مترو موسكو يفسر وجود كاميرات فوق المراحيض

وكانت إحدى الصحف الموسكوفية نشرت فيديو، تظهر فيه كاميرا فيديو في غرفة المرحاض بمحطة "تسفيتنوي بولفار".

В туалетах, установленных в метро нашли видеокамеры прямо над унитазами pic.twitter.com/9vaxojye2A — Московские новости (@moskow_vk) December 6, 2019

​وأكد مسؤول إعلامي في إدارة المترو بالعاصمة الروسية موسكو لوكالة "سبوتنيك" وجود كاميرات فيديو في غرف المراحيض بمحطات المترو، منوها إلى أنها موجودة لأسباب أمنية للتأكد من عدم وجود أشياء غريبة في غرفة المرحاض.

ولا يتم تشغيل الكاميرات إلا بعد أن يغادر الزائر الغرفة من أجل التأكد من خلوها من أشياء غريبة.