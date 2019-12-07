خالد سليم يكشف سر خسارته للوزن... صور

كشف الفنان المصري خالد سليم عن سر خسارته للوزن، بعد أن ظهر بإطلاله مختلفة تمام دعت البعض إلى القلق بشأن صحة المطرب والممثل الشاب.

وكشف سليم سر خسارته للوزن، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وأوضح أنه كثيرا ما يسأله الجمهور عن الحمية الغذائية التي يتبعها.

ونشر سليم صورة لتصميم يظهر فيه مرة وهو يؤشر بالرفض للوجبات السريعة، وفي صورة أخرى يظهر سعيدا ويوافق على الأكل الصحي، وأرفقها بتعليق "البوست دا عشان أجاوب علي كل الناس اللي سألتني أنت ازاي خسيت كدة؟ بكل بساطة هو دة السر".

وشارك خالد سليم في بطولة مسلسل "بلا دليل" الذي يعرض عبر قناة‎ cbc ‎وينتمي لنوعية ‏الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة، وهو من إنتاج شكرة سينرجي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال ‏الصيفي، ويشارك في بطولته درة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد ‏الناصر وأشرف زكى وأنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى ‏وهاجر الشرنوبى‎.‎