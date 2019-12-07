لاختبار صبرهم... مدير شركة يتأخر عن مقابلة لمدة11 ساعة

تخطى مدير إحدى الشركات في نيجيريا الحدود في مدة التأخر عن المواعيد، حيث تأخر عن موعد محدد مسبقا لمدة 11 ساعة.

وعرضت صحيغة "ديلي ميل" البريطانية قصة مدير إحدى الشركات في نيجيريا ترك مجموعة من المتقدمين لشغل وظائف في شركته لينتظرون لمدة 11 ساعة متواصلة، بهدف اختبار صبرهم.

ونشر تفاصيل الواقعة أحد مستخدمي تويتر يدعى "جيري دابلز"، حيث سمع بقصة 6 أشخاص ذهبوا لمقابلة عمل، تم تحديد موعدها بأنه الساعة 7 صباحا، إلا أن المدير لم يقابلهم إلا في الساعة 6 مساءً، وكان أغلبهم قد رحلوا بالفعل، باستثناء شخصين.

حصل الشخصان اللذين انتظرا حتى نهاية، على مكافأة على صبرهما بتعيينهما في الشركة، بعدما أثبتا قدرتهما على التحمل، بنجاحهما في اختبار الصبر الذي أجراه لهم المدير.

وتباينت ردود الفعل على موقع تويتر حول تصرف المدير، فبينما كانت غالبية الردود تميل إلى انتقاد المدير بشدة، واتهامه بعدم احترام المتقدمين لشغل الوظيفة والاستهانة بهم، أبدى البعض تفهمه لوجهة نظره.

واعترفت سيدة في إحد التعليقات بأنها نجحت في الحصول على وظيفتها بهذه الطريقة، حيث وصلت إلى مكان المقابلة في الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل نصف ساعة من بداية المقابلة، لتنتظر مع أشخاص آخرين لساعات عدة، قبل أن يرحل كل المتقدمين للوظيفة في غضب، وتحصل هي على الوظيفة.