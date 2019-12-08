ترامب يتسبب في انهيار موقع لبيع مستحضرات التجميل

تعرض موقع إلكتروني سويسري مختص ببيع منتجات التجميل، للانهيار يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، بسبب مستحضر تجميلي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول، تقريرا تحدثت فيه عن سر لون بشرة الرئيس الأمريكي المائل للبرتقالي، بشكل دائم.

فبحسب الصحيفة فإن مدبرات والعاملات في منزل الرئيس يطلب منهن بشكل دائم توفير 3 أنابيب من مستحضر التجميل المعروف باسم BHC06، في غرفة نوم الرئيس.

وأشار الموقع المنتج لهذا المستحضر والمعروف باسم Bronx Colors، بأن لمنتجه تأثير مثالي ومشرق، يمنح مستخدميه تغطية جميلة وطبيعية.

وقال القائمون على الموقع إنه تعرض للإنهيار بسبب إكتظاظه بالزائرين بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، هذا ويصل سعر الأنبوب الواحد لحوالي 7 دولارات.

من جهته، قال المتحدث باسم العلامة التجارية لمنتج التجميل المذكور، إن قسم تكنولوجيا المعلومات "جن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين إلى موقع Bronx Colors في انهياره.

وقد اشتكى ترامب نفسه ذات مرة، من أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هي السبب في ظهوره ببشرة برتقالية اللون.