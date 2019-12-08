معهد كويتي يحصل على براءتي اختراع

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صباح اليوم، الأحد، أن برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معھد الكویت للأبحاث العلمیة، حصل على براءتي اختراع في موضوع (قیاس تأثیر تراكم الغبار أو أي ملوثات على أداء الخلایا الشمسیة).

ونقلت الوكالة عن المعھد الكويتي أن براءتي الاختراع سجلتا بأسماء أعضاء فریق البحث، وھم الدكتور فراس الزعبي والمھندس عبد الوھاب العصفور والمھندس عبدالله الكندري، بعدما نجحوا في عمل جھاز وطریقة ریاضیة لقیاس تأثیر تراكم الغبار أو أي ملوثات أخرى على أداء الخلایا الشمسیة

وأفاد المعهد بأن الاختراع یتضمن نموذجا ریاضیا جدیدا بتصمیم أقل تعقیدا ولكنه أكثر دقة، ویتمیز باستخدامھ خلیة شمسیة واحدة یتم قیاسھا تحت ثلاثة ظروف مختلفة على ثلاث مراحل ضمن فترة زمنیة قصیرة جدا.

وأوضحت الوكالة الكويتية أن الاختراع الجديد یعمل كمنصة لاختبار الخلایا الكھروضوئیة بجمیع أنواعھا، وفي ظروف تلوث مختلفة مما یسمح للاختراع بمجموعة واسعة من التطبیقات المحتملة، وكذلك یجعله مرنا في قیاس أي تكنولوجیا كھروضوئیة یتم اختیارھا.

وأكدت الوكالة الكويتية أن الاختراع الجديد يعمل على خفض التكلفة ومراقبة خسائر إنتاج الطاقة.