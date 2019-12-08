مخرج سينمائي مصري: فنانة جعلتني أفكر في الانتحار

قال مخرج ومنتج مصري إن الفنانة غادة عبد الرازق تسببت في أن يفكر في الانتحار.

وأكد المخرج عادل رضوان أن غادة عبد الرازق شاركت في بطولة فيلم من إنتاجه بعنوان "رؤية"، لكنها اعتذرت عن استكمال تصوير العمل، حسب مجلة "سيدتي".

المخرج عادل رضوان: غادة عبد الرازق وراء تفكيري في الانتحار https://t.co/pQHUALSoc4 pic.twitter.com/BDxm9QHysL — ايجى سبورت (@hmxt7RC1kNvsERB) December 7, 2019

وتابع رضوان أن الفنانة غادة عبد الرازق رفضت رد المبالغ التي حصلت عليها كأجر عن الفيلم، ما تسبب له في خسائر كبيرة.

وأصدر المخرج بيانا قال فيه "الفيلم توقف وخسرت كل فلوسي، وبعت شقتى وسيارتي من أجله، ومقدرتش أخذ حقي منها،... وكتر الصدمات ضعفتني وكسرتني ولأول مرة في حياتي أفكر في الانتحار".

وأشار المخرج عادل رضوان في بيانه الذي تناقلته الصحف أنه يثق في منظومة العدالة المصرية.

وطالب عادل رضوان نقابة المهن السينمائية بـ"بالتدخل لحماية شباب المنتجين من مثل هذه الممارسات، التي تؤدي لوقف عجلة الإنتاج وانحدار صناعة السينما المصرية ككل".