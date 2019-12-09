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08:57 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عسر الهضم ومشاكل القولون...11 حالة مرضية بإمكان النعناع علاجها

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    عثر على أوراق النعناع المجفف في العديد من الأهرامات المصرية، حيث استخدمه المصريون القدامى لمعالجة عسر الهضم، إلا أن فوائد النعناع تتجاوز ذلك.

    تتعدى فوائد النعناع كونه ملينا للجهاز الهضمي، إذ أن له فوائد صحية عديدة، الأمر الذي يجعلنا نستخدمه بشكل شبه دائم في حياتنا اليومية، وهذه أهم فوائده بحسب ما نشر موقع naturalnews الأمريكي.

    فوائد النعناع

    1-مشاكل الجهاز الهضمي: بإمكان النعناع تهدئة القيء، وبخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية.

    2-آلام الرأس والصداع النصفي: فوضع القليل من زيت النعناع على الجبهة يمكن أن يساعد على التهدئة من التوتر أو الضغط.

    3-عسر الهضم: يقوم النعناع بترخية عضلات المعدة والتحسين من إفراز العصارة الصفراء الهاضمة.

    4-المغص لدى الرضع: يساعد النعناع على تهدئة الأطفال الرضع بحالات المغص وإيقاف بكائهم.

    5-الغثيان والقيء: يعاني الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان والقيء، ويمكن للنعناع التخفيف من هذه الأعراض وتهدئة المرضى.

    6-مشاكل القولون العصبي: حيث يساعد في التخفيف من مشاكل القولون العصبية، مثل الألم او الانتفاخ والإسهال وإطلاق الغازات بالإضافة للتقليل من الالتهابات.

    7- السل: وجدت عدد من الدراسات بأن استنشاق زيت النعناع العطري يقلل من الالتهاب الذي يسببه السل الرئوي.

    8-التخفيف من آلام مرض "القوباء": يتسبب هذا المرض بعدوى فيروسية تتسبب بظهور طفح جلدي مؤلم، ويساعد زيت النعناع على التخفيف من آلام هذا الطفح.

    9- البرد والأنفلونزا: حيث يساهم المنثول الموجود في النعناع على إزالة الاحتقان، لذلك يوصف النعناع على أنه علاج طبيعي مثالي لنزلات البرد.

    10-فوائد النعناع للأسنان: يقوم زيت النعناع بإيقاف نمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، بالإضافة للمساهمة بانتعاش الفم ومكافحة رائحته الكريهة.

    11-رشح الحساسية: حيث يحتوي النعناع على مركبات تقلل من عمل الهيستامين، الذي يحفز الالتهاب ويثير ردود فعل تحسسية.

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    الكلمات الدلالية:
    الصحة, فوائد, النعناع
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