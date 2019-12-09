جنوب أفريقيا تحصد لقب "ملكة جمال الكون"...فيديو

توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي، مساء الأحد 8 ديسمبر/كانون الاول، في مدينة أتلانتا الأمريكية "ملكة جمال الكون" في ختام أمسية كان محورها الأساسي الحديث عن حقوق المرأة.

تمكنت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، من التفوق في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة والتي قدمها الأميركي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

وقالت تونزي في كلمتها: "ترعرعت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدا جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك".

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن الجنوب أفريقية تشارك في فعاليات تكافح العنف القائم على الحالة الاجتماعية.

يذكر بأن ممثلة روسية، ألينا سانكو، لم تستطع المشاركة في الحدث بسبب مشاكل في التنظيم والصعوبة في الحصول على التأشيرة.