كيف تنقذ حياتك حال انزلاق السيارة؟

يعد انزلاق السيارة أثناء القيادة من أصعب المواقف التي يمكن أن يتعرض لها السائق، إذ يفقد السيطرة على عجلة القيادة مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وعرض موقع "الوكيل" الإخباري عدة خطوات لتفادي وقوع الكارثة عند انزلاق السيارة، كما عرض بالتفصيل حالات مختلفة لانزلاق السيارات على الطرق، وهي انزلاق العجلات الخلفية، وانزلاق العجلات الأمامية، وانزلاق العجلات الأربع.

في حال انزلاق العجلات الخلفية

1- ارفع قدمك عن دواسة البنزين، دون لمس دواسة الفرامل

2- اضغط على دواسة الكلتش (الدبرياج) في حالة كان ناقل السرعة عادي

3- وجّه المقود بنفس الاتجاه الذي انحرفت عليه مؤخرة المركبة

4- استمر بتوجيه المقود يمينا او يسارا بحسب اتجاه الانحراف لمؤخرة المركبة، إلى أن تتمكن من السيطرة عليها

Last night I dreamt that my brother was driving me on a hiking trip up a mountain, it was lovely sunny weather, but near the top it turned very icy and there was extremely heavy snow. The car was sliding back down the road, and we had to stop and wait for good weather. pic.twitter.com/s5QZdRaEBO — James Winsoar (@winsoar) October 12, 2019

في حال انزلاق العجلات الأمامية

1- ارفع قدمك عن دواسة البنزين، دون لمس دواسة الفرامل

2- اضغط على دواسة الكلتش (الدبرياج) في حالة كان ناقل السرعة عادي

3- وجّه المقود بنفس الاتجاه الذي انحرفت عليه مقدمة المركبة

4- استمر بتوجيه المقود يمينا او يسارا بحسب اتجاه الانحراف لمقدمة المركبة، إلى أن تتمكن من السيطرة عليها.

في حال انزلاق العجلات الأربعة

1- ارفع قدمك عن دواسة البنزين

2- اضغط على دواسة الكلتش (الدبرياج) في حالة كان ناقل السرعة عادي

3 ارفع قدمك عن دواسة الفرامل، للسماح للعجلات بالدوران والالتصاق بالأرض

4- اضغط على الفرامل بشكل متقطع للتخلص من إقفال العجلات (يمكن استخدام دواسة القدم او الهاندبريك للقيام بهذا الإجراء)

5- وجّه المقود باتجاه انحراف المركبة