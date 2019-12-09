شريف مدكور: أصبت بفيروس في الدم ولن أستطيع مصافحة أحد

أعلن الإعلامي المصري، شريف مدكور، أنه تعرض لإصابة جديدة بفيروس في الدم، مشيرا إلى أنه لن يستطيع مصافحة أو معانقة أحد من الآن فصاعدا.

وكشف مدكور، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، عن أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب ضعف مناعته لتلقيه العلاج الكيميائي.

وأرجع مدكور سبب إصابه إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم مصافحة أو تقبيل أحد، وأنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي.

وتسبب الفيروس في رفع درجة حرارة جسده إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وتم نقل دم له لهذا السبب

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.

ونصح شريف مدكور مرضى السرطان، قائلًا: "بلاش السلام وبلاش الأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل"، مشيرًا إلى أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.