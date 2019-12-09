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    النساء السعوديات، 1 أكتوبر 2019

    "إثارة الاختلاط بين الرجال والنساء"... مقطع مصور يثير ضجة في السعودية

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    انتقد أحد مشاهير مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل، ما أحدث ضجة وتفاعلا واسعا.

    ونشر منصور الرقيبة، الذي يوصف بأنه أحد المؤثرين على موقع "سناب شات" مقطعا مصورا يعارض فيه الاختلاط بين الرجال والنساء.

    وقال الرقيبة، مخاطبا الرجال: "إذا تداوم مع بنات 6 ساعات ولا تتحرك فيك غرائز فأحسن الله عزاءك في رجولتك"، معتبرا أن الاختلاط "مثير للغرائز".

    وأشعلت هذه الكلمات موجة من الجدل، وعرضته لانتقادات عدة في حين اتفق معه آخرون في وجهة نظره.

    ودشن مغردون هاشتاج #يامنصور_تعالج ليصل إلى ترند تويتر، للرد على الرقيبة، فقال حساب نواف الجبر: "درسنا مع عربيات وأمريكيات ولاتينيات. ولا فكرنا نفس تفكيرك، كلامك ما يمثل إلا نفسك وأنت اللي مفروض تتعالج. المهم امسكوه لا يحضر إيفنتات أو مهرجانات مختلطة لا يفشلنا".

    وقال أحد المغردين: "أنا موظف في مكان مختلط ما أعمم على الجميع كل مكان فيه الصالح والطالح البنت اللي بتفسد بتفسد بأي مكان والعكس، بأي مكان متى ما كنت الحرمة محتشمة ما أحد يرفع عينه عليها لأنها أرضت ربها قبل ترضي نفسها، لغة التعميم والشهوة الحيوانية غير منطقية على الجميع".

    وعلق مغرد آخر على حديث المؤثر السعودي، قائلا: "أبدا ما أخطأ قال الحق اللي أغلب مشاهير الفلس ما يقدرون يقولونه، قال كلام أغلب الشعب معه فيه، جزاك الله ألف خير".

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    الكلمات الدلالية:
    سناب شات, تويتر, السعودية
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