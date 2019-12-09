إيرادات "إنستغرام"... خطيبة رونالدو في مواجهة زوجة ميسي

يتنافس مشاهير الفن والرياضة فيما بينهم من حيث عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي مقدار ما يحققونه من أرباح بفضل هؤلاء المتابعين.

ورصدت صحيفة "ذي صن" البريطانية التنافس بين جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو وأنتونيلا روكوزو زوجة ميسي في مجال مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام.

وتفوقت إيرادات خطيبة "الدون"، التي تعمل كـ"موديل" من حيث عدد المتابعين لصفحتها الرسمية فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا التي عرفت ميسي منذ الصغر.

وأوضحت الصحيفة أن جورجينا تنال عائدا ماليا من كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي يبلغ 29,587 جنيها إسترلينيا، بالمقابل تنال أنتونيلا 23,915 جنيها إسترلينيا.

يشار إلى أن جورجينا تعتبر حاليا واجهة إعلانية لخط إنتاج ملابس رياضية نسائية تحمل علامتها التجارية، كما تتولى إدارة عيادة طبية متخصصة في التجميل وزراعة الشعر أسسها رونالدو لها قبل أشهر.

في المقابل، تعمل أنتونيلا في مجال صناعة وتجارة الأحذية النسائية، بالشراكة مع صوفيا بالبي زوجة النجم الأوروغوياني لويس سواريز هداف برشلونة.

يذكر أنه رغم العائدات المالية التي تعود على كل من جورجينا وأنتونيلا من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهما بعيدتان عن المنافسة على صدارة قائمة أكثر زوجات وصديقات اللاعبين في هذا المجال، الذي تتصدره حيث تتصدر المغنية شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة القائمة، والتي يتابعها 60,4 مليون متابع على صفحتها في "إنستغرام" إذ تحصل مقابل المنشور الواحد على 123,355 جنيها إسترلينيا.