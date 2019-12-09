اليابان تستخدم تقنية التعرف على الوجه بديلا عن التذاكر في مترو الأنفاق

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن شركة "أوساكا مترو"، اليوم الاثنين، إنها تعتزم إجراء اختبارات تجريبية للتقنية الجديدة، الأولى من نوعها بين شركات تشغيل القطارات في اليابان، في الجيل القادم من بوابات التذاكر.

ومن المنتظر أن يتم تمكين الركاب في أوساكا من الوصول إلى بوابات التذاكر من خلال نظام التعرف على الوجه في حال تم تسجيل صور لوجههم بصورة مسبقة، ومع ذلك، فإن النظام لن يسمح للراكب الذي يرتدي قناعا أو الذي يغطي إحدى عينيه، بالمرور عبر بوابة التذاكر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو".

يذكر أن الشركة تسعى إلى إتاحة نظام التعرف على الوجه في جميع محطاتها، بحلول عام 2024، لأن هذه الخطوة ستعزز راحة الركاب وتقلل من التكاليف.