لماذا لدى قطر محطات لتزويد الطاقة من طابقين؟

اقترح مهندسون قطريون إنشاء محطات تزويد بالطاقة من طابقين، وأيد السكان المحليون الفكرة، والتي تشمل أيضا مراكز خدمية متميزة، مع سرعة في إنجاز الخدمة، وتوفير مساحات الأرض المخصصة لها.

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة "2 ك" إيفان أندريفسكي لـ"سبوتنك" حول الإمكانيات الواعدة لمثل هذا المشروع، ولماذا هناك حاجة لـمحطات التزويد بالطاقة من طابقين.

لماذا الحاجة إلى الطابق الثاني؟

السيارات الكهربائية تجبر أصحاب التزويد بالوقود على التوسّع، فالأمر كله يتعلق بتطور السيارات، لاسيما أن السيارات الكهربائية بدأت تظهر بكثافة على الطرق، في الوقت الذي يستغرق فيه شحن السيارة الكهربائية وقتا أطول بكثير من إعادة تزويد السيارة بالوقود. وبما أن عملية الشحن الكهربائي تستمر حوالي 30 دقيقة، يحتاج صاحب السيارة إلى تقديم خدمات إضافية، لذلك أصبحت محطات التزويد بالطاقة ذات طابقين. وفي حالات كثيرة يمكن الاستفادة من الطابق الثاني لاستخدام أنواع مختلفة من التزود بالطاقة.

/كهرماء/ تدشن أول محطة لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية في الدولة، حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة.#قنا pic.twitter.com/wUFCTJwwxM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 24, 2019

يظهر هذا النوع من محطات التزويد بالطاقة في العديد من الدول الأوروبية، على سبيل المثال في بيلاروسيا، المجاورة للاتحاد الروسي.

يضيف الخبير الروسي: "يتم تنفيذ آلية الشراء في الطابق الأول ، أمّا توفير الخدمات الأخرى فيكون في الطابق الثاني، بحيث يمكن الاستفادة من الوقت داخل المحطة مع الدعاية لإنفاق المزيد من المال".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم خيارات مختلفة من الخدمات في الطابق الثاني بما في ذلك من المطعم الكبير إلى مكاتب مصغّرة لبيع التأمينات.

زيادة الإنتاجية

واصل إيفان أندريفسكي: "أيضا، إن أذرع الطابق الثاني يمكن تكييفها لشحن السيارات الكهربائية، وترك الطابق الأول حصريا لسيارات الوقود".

وأضاف قائلا: "بالمناسبة، إن هذا النوع من التزود بالوقود والطاقة سيظهر قريبا في كل مكان، إنها مسألة وقت فقط".

قد يُتاح، أيضا، تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة في الطابق الثاني، مما يحسّن مواقع التزود بالطاقة. قد تسمح التكنولوجيا اليوم بإنشاء محطات وقود على مستويين لتزويد سيارات الوقود والسيارات الكهربائية، لذلك سيكون واعدا للغاية. وتبشر هذه التكنولوجيا بالانتشار في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة المقبلة.