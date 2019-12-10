صحيفة تحذر من خطر يهدد الأرض

قالت تقارير صحفية، إنه من المرجح أن يواجه كوكب الأرض صراعا عنيفا مع كويكب يُدعى (سي إتش 59) خلال الشهر الجاري.

ويعتقد أن عرض الكويكب الوحش يصل إلى 600 متر وهو كبير بما يكفي لتدمير مدينة، ومن المقرر أن يتخطى الأرض على مسافة 3.6 مليون ميل، في حين أن هذا يبدو وكأنه مسافة ضخمة، إلا أنها دقيقة من الناحية الكونية، بحسب وكالة "ناسا".

وأكدت ناسا مرور صخرة أخرى يوم 30 من الشهر الجاري بجوار الأرض، يبلغ طولها وهو 540 متر هو نفس حجم مركز التجارة العالمي، وقد يتسبب في قدر كبير من الضرر في حالة حدوث تصادم.

من جانبه، قال العالم ”كنتا أوشيما“ من الجامعة الفلكية في اليابان، إن هناك كويكبات مخبأة في مكان ما في ظل كوكب المشتري عددها غير معروف، يمكنها أن تتوجه إلى الأرض بمجرد تغيير المسار فجأة.