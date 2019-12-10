"أنت مع نيكول أم تشارلي"... فيلم سكارليت جوهانسون الجديد يقسم المشاهدين

بعد أن تم طرح فيلم "Marriage Story" على شبكة نتفيلكس، تم ترشيحه لست جوائز في الغولدن غلوب، متقدمة بفارق عن "Once Upon A Time" و"The Irishman".

ويحكي الفيلم قصة الطلاق بين مخرج وزوجته الممثلة التي تقوم بدورها "سكارليت جوهانسون".

ويعتبر الفيلم مجهود شخصي من نوح بامباوخ، الذي يقول إنه في وقت ما من حياته وجد العديد من أصدقائه يطلقون، وأنه قام بكثير من الأبحاث التقى فيها أصدقاء ومحامين وقضاة ووسطاء.

وحسب "إندبندنت"، إن أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في الفيلم هي العلاقة بين الزوجين، فهم لا يحتقران بعضهما بعضا.

#ENEntretenimiento Marriage Story parte como favorita a los Globos de Oro https://t.co/I1EBnWXFkF pic.twitter.com/Zx7wjhGkzp — El Nacional (@ElNacionalWeb) December 10, 2019

وقدمت سكارليت وآدم رايف أداء، يعد تأملا عميقا للعلاقة التى تموت بين الزوجين.

وتقول "الغارديان" في تقرير لها عن الفيلم إنه حول مشاهديه عبر نتفيلكس إلى الانقسام فهناك من يدعمون سكارليت، وآخرون يدعمون آدم درايف.

They’re coming undone together. Watch the full official trailer for Noah Baumbach’s #MarriageStory starring Scarlett Johansson and Adam Driver as Nicole and Charlie. In theaters November 6 and on @Netflix December 6. pic.twitter.com/g4I1vNTWiJ — Marriage Story (@MarriageStory) October 17, 2019

وتتابع الصحيفة أن متابعي الفيلم لم ينشغلوا بجودته، مثلما فعلوا مع فيلم "الرجل الإيرلندي"، بل انقسموا من مع "نيكول-سكارليت" ومن مع "تشارلي-آدم".