"أنت مع نيكول أم تشارلي"... فيلم سكارليت جوهانسون الجديد يقسم المشاهدين

ويحكي الفيلم قصة الطلاق بين مخرج وزوجته الممثلة التي تقوم بدورها "سكارليت جوهانسون".
Scarlett Johansson Talks Marriage Story in the Corner Booth | Netflix https://t.co/Eg8va7Naiz #showbizzceleb videos kardashians etc. #feedly https://t.co/8S0lQgnwGE— Showbiz. (@showbiznews77) December 10, 2019
ويعتبر الفيلم مجهود شخصي من نوح بامباوخ، الذي يقول إنه في وقت ما من حياته وجد العديد من أصدقائه يطلقون، وأنه قام بكثير من الأبحاث التقى فيها أصدقاء ومحامين وقضاة ووسطاء.
وحسب "إندبندنت"، إن أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في الفيلم هي العلاقة بين الزوجين، فهم لا يحتقران بعضهما بعضا.
#ENEntretenimiento Marriage Story parte como favorita a los Globos de Oro https://t.co/I1EBnWXFkF pic.twitter.com/Zx7wjhGkzp— El Nacional (@ElNacionalWeb) December 10, 2019
وقدمت سكارليت وآدم رايف أداء، يعد تأملا عميقا للعلاقة التى تموت بين الزوجين.
وتقول "الغارديان" في تقرير لها عن الفيلم إنه حول مشاهديه عبر نتفيلكس إلى الانقسام فهناك من يدعمون سكارليت، وآخرون يدعمون آدم درايف.
They’re coming undone together. Watch the full official trailer for Noah Baumbach’s #MarriageStory starring Scarlett Johansson and Adam Driver as Nicole and Charlie. In theaters November 6 and on @Netflix December 6. pic.twitter.com/g4I1vNTWiJ— Marriage Story (@MarriageStory) October 17, 2019
وتتابع الصحيفة أن متابعي الفيلم لم ينشغلوا بجودته، مثلما فعلوا مع فيلم "الرجل الإيرلندي"، بل انقسموا من مع "نيكول-سكارليت" ومن مع "تشارلي-آدم".
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