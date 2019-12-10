أهداف مباراة ليفربول وسالزبورغ 2-0 في دوري أبطال أوروبا… فيديو

ويأتي فوز الفريق الإنجليزي، مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2019
نابي كيتا يهدي التقدم للريدز من صناعة ممتازة من ساديو ماني!
سالزبورغ 0 ليفربول1#beINUCL #SALLIV pic.twitter.com/ViRx2DNQnz
وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمساهمته في فوز "الريدز" على مضيفه سالسبورغ 2-0، حيث نجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 من المباراة، بعد دقيقة واحدة من هدف زميله، نابي كيتا.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2019
هذا هو محمد صلاح 🔥
سالزبورغ 0 ليفربول 2#beINUCL #SALLIV pic.twitter.com/pWLCx8bXA3
وتأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة أمام نابولي الإيطالي، الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور.
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