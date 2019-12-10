أهداف مباراة ليفربول وسالزبورغ 2-0 في دوري أبطال أوروبا… فيديو

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اقتناص نقاط مباراته مع "ريد بول سالزبورج" النمساوي، بعدما نجح في تسجيل هدفين نظيفين.

ويأتي فوز الفريق الإنجليزي، مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

هدف ⚽️



نابي كيتا يهدي التقدم للريدز من صناعة ممتازة من ساديو ماني!



سالزبورغ 0 ليفربول1#beINUCL #SALLIV pic.twitter.com/ViRx2DNQnz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2019

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمساهمته في فوز "الريدز" على مضيفه سالسبورغ 2-0، حيث نجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 من المباراة، بعد دقيقة واحدة من هدف زميله، نابي كيتا.

هدف ⚽️



هذا هو محمد صلاح 🔥



سالزبورغ 0 ليفربول 2#beINUCL #SALLIV pic.twitter.com/pWLCx8bXA3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2019

وتأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة أمام نابولي الإيطالي، الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور.