أهداف مباراة برشلونة وإنتر (2-1) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي برشلونة الإسباني على نظيره إنتر ميلان الإيطالي (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة لبرشلونة، كارليس بيريزو أنسوماني في الدقائق (23، 86)، بينما أحرز هدف إنتر الوحيد لوكاكو في الدقيقة 87.



بهذا الفوز يتأهل برشلونة من المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، بينما يودع إنتر البطولة ليتحول إلى بطولة اليوروبا ليغ.