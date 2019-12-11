حادث طائرة يؤثر على استقبال مشجعي ليفربول

ونقلت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية، أنه تم إغلاق المطار بعد انحراف طائرة خاصة عن أحد المدارج، ما أثر على استقبال طائرات مشجعي ليفربول القادمة من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرغ في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، وتم تحويل رحلاتهم.

وصرح متحدث باسم مطار جون لينون في المدينة الواقعة غربي بريطانيا، بأن "الحادث لم يؤد إلى إصابة أي شخص". وأضاف أن "الحادث وقع عندما انحرفت طائرة خاصة تحمل 3 من أفراد الطاقم وراكبا واحدا، عن مسارها على المدرج، بعدما هبطت الأربعاء".

وتابع: "يمكننا أن نؤكد أن الحادث وقع، عندما انحرفت الطائرة عن مهبطها"، مشيرا إلى أنه "لا أحد أصيب والمدرج أغلق حتى والمطار يتعامل مع الحادث".

وطالب المتحدث المسافرين من المطار بالاتصال بشركات الطيران التي حصلوا من خلالها على تذاكرهم. وتم تحوبل الرحلات القادمة إلى المطار، بما فيها التي تقل جماهير ليفربول من النمسا، إلى مطار مانشستر، فيما تم إلغاء بعض الرحلات.

ويذكر أن ليفربول كان قد حقق فوزا مهما خارج أرضه، حيث فاز بهدفين نظيفين على ريد بول سالزبرغ، وتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.