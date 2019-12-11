محمد الشرنوبي يفجر مفاجأة لجمهوره بخطوبته مديرة أعمال أنغام

احتفل الفنان المصري، محمد الشرنوبي، بخطوبته من راندا رياض، مديرة أعمال النجمة العربية، أنغام.

ونشر الشرنوبي تغريدة جديدة له على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد فيها خطوبته، ناشرا صورا لحفل الخطوبة.

وتأتي خطوبة المطرب والممثل المصري، محمد الشرنوبي، على راندا رياض، بعد مرور شهور قليلة على انفصاله عن الفنانة المصرية، سارة الطباخ، مديرة أعماله السابقة، بعد خلافات كبيرة بينهما.

وجاءت خطوبة الشرنوبي بعد قصة حب جمعت بينه ورياض منذ فترة قصيرة، في وقت فضل الفنان المصري الاحتفال بحفل عائلي بسيط.

وكتب الشرنوبي على صفحته على "تويتر": رسميا خطوبة الفنان محمد الشرنوبي، نتمنى لهم السعادة الدائمة والتوفيق يارب.

يشار إلى أن الشرنوبي قد أعلن إنفصاله منذ عدة شهور عن سارة الطباخ، بعدما تردد أنها تهدده بالسجن بسبب العقد المبرم بينهما كما كشف أن فارق السن الكبير وعدم رضا والده على ارتباطه بها سبب عدم استمرار علاقتهما.

سارة الطباخ و #محمد_الشرنوبي.. قصة خطوبة انتهت بورطة

الشرنوبي: كنت أثق في مالكة الشركة وكانت "أقرب شخص" pic.twitter.com/Azigft0gSa — مصر العربية (@masralarabia) November 4, 2019

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارها بمنع محمد الشرنوبي من الغناء، بسبب نزاع قائم بينه وبين المنتجة به، وخطيبته السابقة، سارة الطباخ.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن حسام السنهوري، المستشار القانوني لشركة "إيرث برودكشن" المملوكة لخطيبة محمد الشرنوبي السابقة، قوله: "قرار النقابة يتسق مع سلطاتها في مراقبة تنفيذ العقود المبرمة بين شركات الإنتاج والمطربين الخاضعين للنقابة".

كان محمد الشرنوبي قد رفض التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء. ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قال الشرنوبي إنه ليس لديه أي تعليق على قرار النقابة بمنعه عن الغناء.