لحظات مؤثرة لـ"نبيلة عبيد" في عزاء سمير سيف… فيديو

لم تتمالك الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، نفسها من البكاء، أثناء تقديمها واجب العزاء في المخرج سمير سيف، في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وأجهشت عبيد من البكاء إذ لم تتمكن من كتمان حزنها الشديد، على رحيل صديق عمرها المخرج، سمير سيف؛ بحسب الموقع الإلكتروني "القاهرة 24".

وقالت نبيلة عبيد على هامش حضورها العزاء باكية: صديقي مخرج عظيم وكبير، ومن العظماء اللي موجودين عندنا وفقدناهم.. مقدرش أقول حاجة أمر ربنا.

يشار إلى أنه شيعت أمس جنازة المخرج المصري، سمير سيف، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بالعاصمة المصرية، القاهرة، وحضرها عدد كبير من الفنانين والفنانات.

يعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية، الذي قدم أعمال عدة لنجوم كبار، ومن أشهرها "المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، دائرة الإنتقام، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب، الراقصة والسياسي".

ويشار إلى أن آخر أعمال سيف كان فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، الذي حصل على جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، كما أنه حائز على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.