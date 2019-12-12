أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج (3-1) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جان برايدال، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة، لريال مدريد رودريغو سيلفا وفينسيوس جونيور ولوكا مودريتش في الدقائق (53، 64، 91)، بينما أحرز هدف كلوب بروج هانز فانكن في الدقيقة 55.



بهذا الفوز يتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يودع كلوب بروغ البطولة.