رونالدو يفقد أعصابه على مشجع حاول التقاط "سيلفي" معه... فيديو

وكان يوفنتوس حسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى الفريق الألماني بهدفين دون رد كان لرونالدو أحدهما.

الواقعة حدثت عندما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة عقب نهاية اللقاء ليلتقط صورة مع معشوقه كريستيانو رونالدو، ولكن حظ المشجع العاثر، جعله يصطدم برأس الدون ما جعل صاروخ ماديرا يستشيط غضبا.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

رونالدو أبدى غضبه بشدة وكاد أن يشتبك مع المشجع لولا تدخل الأمن الذي أخرج المشجع من الملعب، ليحاول زملاء الدون تهدئته عقب المباراة.

هذه الواقعة كانت الثانية في نفس المباراة، حيث اقتحم مشجع أخر أثناء سير المباراة، وقام بحضن رونالدو والتقط صورة تذكارية مع مهاجم يوفنتوس.