إصابة مروعة لكومان خلال مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام... فيديو وصور

تعرض لاعب بنادي بايرن ميونخ الألماني، كينجسلي كومان، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على ملعب أليناز أرينا ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ رفقة توتنهام إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، كما فاز بثلاثة أهداف مقاب هدف خلال المباراة.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لإصابة كومان، خلال ركضه بالكرة في منتصف الشوط الأول، حيث كان بمفرده خاليا من الرقابة، لكنه تعثر بتصادم قدميه ببعضهما، ليسقط على الأرض متألما من الإصابة.

لحظة إصابة لاعب بايرن ميونيخ كومان. 😓 pic.twitter.com/uYZpcGTTXH — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) December 11, 2019

وبدا غير قادر على الاستمرار، ليضطر مدربه هانز فليك لإخراجه من الملعب، والدفع بالألماني توماس مولر بدلا منه.

إصابة كومان لا للقلوب الضعيفه

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pic.twitter.com/x2OtxI8DJn — رسيفر🎥 (@res32s) December 11, 2019

ولم يستطع جناح الفريق البافاري السير بشكل طبيعي أثناء توجهه لمقاعد بدلاء بايرن، حيث بدا غير قادر على المشي، مما يوضح مدى قوة الإصابة.