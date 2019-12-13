الصابون السائل والكلور المبيض يسببان العقم والسرطان

كشفت دراسة بحثية عن مخاطر المنظفات، حيث حذر علماء من جامعة كاليفورنيا، من التعرض للمواد الكيميائية الشائع استخدامها في المنازل كمنظفات، قائلين بأنها قد تسبب أضرارا صحية خطيرة.

وقال الباحثون في دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، إن منظفات مثل الصابون السائل والكلور المبيض، تؤدي إلى العقم، واستنتج العلماء بعد دراسة تم إجراؤها على الفئران أثبتت أنها لم تعد قادرة على الإنجاب بعد تعريضها لهذه المنظفات بكثرة، وأن لها تأثير مماثل على البشر أيضًا.

وكشفت الدراسة أيضا، أن كثرة التعرض لهذه المواد الكيميائية يدمر عنصر "الميتوكونداريا" في الخلايا، الذي يؤثر بدوره سلبيًا على هرمون "الإستروجين" لدى النساء مما يسبب خطورة عدم قدرتهن على الحمل.

وأوضحت الدراسة أن منتجات المنظفات المنزلية تحتوي على مادة الأمونيا التي تسبب العديد من المشاكل التنفسية الحادة وأمراض الرئة، كما تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، كما أن الأبخرة والغازات المتصاعدة من المنظفات المنزلية نتيجة احتوائها على مواد كيميائية تسبب مشاكل خطيرة في العين والرئة، كما تؤثر على الجلد وتؤدي إلى الحساسية وتشققات الجلد بسبب استخدامهن المفرط في استخدامها.