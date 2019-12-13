خلال جولة لمعارض السيارات… أرقام فلكية للإيجار اليومي لسيارة فارهة في دبي

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، أنه خلال جولة على شركات ومحال لتأجير السيارات الفارهة في دبي، تبين أن تأجير بعض أنواع هذه السيارات يسجل أرقاما كبيرة وخرافية.

وأكدت الصحيفة أنه سجلت سيارة رياضية فارهة سعر تأجير يومي راوح بين 70 و75 ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم إماراتي).

ونقلت عن بعض هذه الشركات أن أسعار تأجير أنواع السيارات الفارهة الأخرى، بعيداً عن تلك السيارة التي تعتبر استثناء موجوداً في السوق، تعتمد على العلامة التجارية للسيارة وسنة الصنع والموديل.

وقال مدير التسويق في معرض "CAR VAULT" لبيع السيارات، عابد علي أكبر، إن تأجير السيارات الفارهة في دبي يشهد طلباً متزايداً مع تحسن الطقس، وارتفاع معدلات السياحة إلى دبي لاسيما من فئة المشاهير.

وأضاف أن دبي تعتبر المدينة السياحية الأهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توافد المشاهير، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعتبر الأكثر طلباً على تلك النوعية من السيارات بجانب رجال الأعمال.

وأوضح أكبر أن بعض السيارات الفارهة والرياضية يراوح تأجيرها في اليوم بين 5000 و7000 درهم بالنسبة للفئات المتميزة، لكنّ هناك بعض السيارات تتجاوز هذا السقف بكثير، نظراً إلى محدودية عددها في الدولة، وسعرها المرتفع الذي يصل بالنسبة لبعضها إلى 12.5 مليون درهم.