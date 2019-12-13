محطة الفضاء الدولية تستعد لاستقبال الحشيش

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن هذا القرار يرجع إلى الرغبة في اختبار ما إذا كانت النباتات ستتغير في بيئة خالية من الجاذبية، ومعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لتصميم نباتات أكثر مرونة للمناطق المنكوبة بتغير المناخ.

Elon Musk is sending marijuana to astronauts on the ISS – and could create new ‘mutant’ weed https://t.co/OIXU2jno5g pic.twitter.com/aOShVtILlw — 420 Ag (@herbtechno) December 12, 2019

وعقدت شركتان في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية شراكة مع جامعة كولورادو، لإطلاق أكثر من 480 نوعًا من مزارع الخلايا النباتية في حاضنة صنعت من أجل الفضاء.

ومن المنتظر أن يتم نقل كل هذه الأنواع إلى المحطة الفضائية في مارس/آذار 2020، وبعد حوالي شهر، ستتم إعادة الخلايا إلى الأرض، حيث سيقوم الباحثون بفحص عينات النبات وتقييم الحمض النووي الريبي (RNA) لتحديد كيفية تأثير الجاذبية الصغري والتعرض للإشعاع الفضائي إلى تعبير جيني للنباتات.

وصرح الدكتور جوناثان فوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة الزراعية بأن "هذه واحدة من أولى المراحل التي يبحث فيها أي شخص عن آثار الجاذبية الصغرى ورحلات الفضاء على نباتات القنب وخلايا القهوة".