كشف حقيقة وجود أسد في شوارع محافظة أسيوط المصرية... صور

وصرح تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، لموقع "مصراوي" بأن أهالي قرية المعابدة الشرقية تمكنوا من قتل كلب ضال، بعد الظهر، أعلى قمة الجبل وبين الزراعات، بمنطقة عزبة سعيد؛ مؤكدا أنه لم يجرِ رصد أي حالات إصابة أو عقر للمواطنين.

ونفى أبوسداح ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حيوان يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بقرية المعابدة الشرقية، مؤكدا أن الصور المنتشرة بعيدة وغير واضحة.

📌📌ظهور أسد مرعب بقرية المعابدة في أسيوط والأهالي ينجحون في قتله

وقال حسين طه حسين، من المعابدة في محافظة أسيوط، إنه خلال تواجده مع أصدقائه للعب الكرة شاهدوا أسدا، والذي اختفى بمقابر المسيحيين

ونجح الأهالي بعدما قاموا بتجميع أنفسهم بإيجاد الأسد وقتله خوفًا على الأطفال أو إيذاء أي شخص. pic.twitter.com/mGKmLLmfhv — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) December 12, 2019

وكان أهالي قرية المعابدة الشرقية قد تمكنوا من قتل كلب، كان أثار الذعر والفزع بينهم، أمس الخميس، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر حيوانًا يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بالقرية.

كما نشرت بعض الصفحات صورًا لأشخاص وهم يجرون أسدًا في أحد الشوارع، وتبين أنه جرى تصويرها في دول أخرى، وتم التواصل مع مديرية الطب البيطري في أسيوط، والتي نفت بدورها أن تعيش الأسود منفردة، وأنه من الصعوبة تواجدها بهذه المنطقة.