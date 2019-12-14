مع قدوم فصل الشتاء… كيف تتخلص من مخاط الأنف بطريقة صحيحة؟

إذا كنت تعمل أو تعيش في بيئة ملوثة، فإن التمخط هو طريقك للتخلص من المخاط الأنفي الذي يجمع المخلفات والملوثات المتطايرة في الهواء.

يقول كارل فيلبوت، استشاري الأذن والأنف والحنجرة: "في حال ما قمت بالتمخط بطريقة شديدة، فمن المحتمل أن تضغط بقوة على القنوات التي تصل الأنف بالأذن، ما قد يمزق طبلة الأذن"، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

احذر.. انفجار الأوعية الدموية

ينصح فليبوت، وهو سكرتير فخري للجمعية البريطانية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، بتجنب التمخط بقوة، قائلا: "تكمن المشكلة الرئيسة في التمخط بقوة في أنه قد يتسبب في نزيف إذ أن الضغط الكبير يتسبب في انفجار الأوعية الدموية، لكنه ليس دائما ما يكون مأساويا، وبإمكانك ملاحظة بعض بقع الدم على المناديل الورقية".

ويضيف: "يمكنك التمخط من تجويفي الأنف -الاثنين معا- في نفس الوقت، لكن ربما يحدث انحراف في الوسط بين التجويفين- أو ما يسمى بـ"انحراف حاجز الأنف"- والذي يجعل من عملية التمخط صعبة، لذلك سيكون من الأفضل التمخط من جانب ثم الآخر.

Did you know there's a right, and a wrong, way to blow your nose? pic.twitter.com/qvUVCazlzo — Rush University System for Health (@RushMedical) October 25, 2019

إليك طرق آخرى..

ويتابع "غالبا، نقوم بالتمخط نتيجة زيادة إفراز المخاط- كأن نصاب بنزلة برد، أو يكون لدينا حساسية أنفية، أو حمى القش أو أي ظرف آخر".

ويشير فليبوت إلى أن غسل الأنف بمحلول ملحي يعد طريقة يوصي بها الأطباء للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الأنف المختلفة، مثل الحساسية والإصابة بالجيوب الأنفية (التهاب الأنف)، كما تعد طريقة إضافية لتنظيف المخاط من الأنف.

Help prevent your family from getting sick by following some simple tips. Always wash your hands after you sneeze, cough or blow your nose to avoid spreading germs. Find more #HandHygiene tips here: https://t.co/Lv5bBkqmbr #HandwashingWeek pic.twitter.com/ZxFaYrgzBR — Toronto Public Health (@TOPublicHealth) December 2, 2019

كما يلفت فليبوت إلى وجود بعض الأدوات الصحية المتداولة التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات أو العيادات الطبية.