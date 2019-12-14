فيديو تخرج شقيق أمير قطر من كلية سانت هيرست يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه القعقاع بن حمد، شقيق أمير قطر، والترحيب الذي لقي فيه والده، حمد بن خليفة خلال مراسم التخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية.

المقطع المصور يظهر لحظة لقاء القعقاع بوالده وتأدية التحية العسكرية له، لينحني مقبلا يد والده.

لاقى المقطع المصور الكثير من التغريدات التي تفاعلت مع لقاء الأب مع ابنه.

صاحب السمو الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني، الأمير الوالد يحضر حفل تخريج نجله سعادة الشيخ #القعقاع_بن_حمد من كلية سانت هيرست العسكرية في العاصمة البريطانية لندن.

تستاهل التخرج يا شبيه العود 🇶🇦 pic.twitter.com/UPbfhov525 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 13, 2019

فـ"غردت" المياسة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، مهنئة لتخرج القعقاع من الكلية، بنشر صور يظهر فيه القعقاع وهو يؤدي التحية لوالده وخلال مشاركته في حفل التخرج ضمن العرض العسكري.

القعقاع بن حمد 🇶🇦⚔️ pic.twitter.com/ijNEueII8G — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) December 13, 2019

و"غرد" صاحب الحساب جوعان بن حمد مهنئا بتخرج القعقاع قائلا "شهد سيدي صاحب السمو الأمير الوالد تخريج ولده القعقاع بن حمد وحفيده عبدالله بن مشعل وتخريج عبدالعزيز بن جاسم بن عبدالعزيز بن خليفة من كلية سانت هيرست .. نهنيكم المخلاص وبالتوفيق إن شاء الله".

شهد سيدي صاحب السمو الأمير الوالد تخريج ولده القعقاع بن حمد وحفيده عبدالله بن مشعل وتخريج عبدالعزيز بن جاسم بن عبدالعزيز بن خليفة من كلية سانت هيرست ..

نهنيكم المخلاص وبالتوفيق ان شاء الله ♥️🇶🇦 pic.twitter.com/ddokHTnbR7 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 13, 2019

كما "غرد" صاحب الحساب، علي الحصيد، قائلا "وفقه الله لما فيه خير البلاد ومبروك".

وفقه الله لما فيه خير البلاد ومبروك — علي الحصيد (@alialhaseed) December 13, 2019

ويذكر أن أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية تم تأسيسها عام 1802 لتصبح مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني، وتمتد فترة تلقي الدراسة والتدريب فيها نحو 44 أسبوعا.