لبناني يحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته... فيديو

فبحسب مواقع التواصل التي تناقلت الخبر، فإن الشاب اللبناني يعرف باسم هيثم النيز، وقد أضرم النار في نفسه في منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس.
شخص يدعى هيثم النيز من منطقةالأسواق الداخلية في طرابلس حرق حالو مامعو يحكم بنتو ولا مستشفى عم تستقبلها بدهم مصاري عل الطوارئ قام جاب بنتو عل البيت وحرق حالو ...#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/jW9oyMRHUq— 🇱🇧Mahmoud iaali 🇱🇧 (@Mahmoudiaali1) December 13, 2019
وبحسب التغريدات التي تناقلت الخبر، فإن الشاب اللبناني أحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته المريضة، بعد أن رفضت المستشفيات استقبالها.
هذا وجرى تداول المقطع المصور بتاريخ يوم أمس الجمعة 13 ديسمبر/كانون الاول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)