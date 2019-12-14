لبناني يحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، قيل إنه لشاب لبناني من منطقة طرابلس وقد أشعل النار بجسده لعدم قدرته على علاج ابنته.

فبحسب مواقع التواصل التي تناقلت الخبر، فإن الشاب اللبناني يعرف باسم هيثم النيز، وقد أضرم النار في نفسه في منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس.

شخص يدعى هيثم النيز من منطقةالأسواق الداخلية في طرابلس حرق حالو مامعو يحكم بنتو ولا مستشفى عم تستقبلها بدهم مصاري عل الطوارئ قام جاب بنتو عل البيت وحرق حالو ...#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/jW9oyMRHUq — 🇱🇧Mahmoud iaali 🇱🇧 (@Mahmoudiaali1) December 13, 2019

وبحسب التغريدات التي تناقلت الخبر، فإن الشاب اللبناني أحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته المريضة، بعد أن رفضت المستشفيات استقبالها.

هذا وجرى تداول المقطع المصور بتاريخ يوم أمس الجمعة 13 ديسمبر/كانون الاول.