سرقة البيانات البنكية لعشرات الآلاف من موظفي فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك عن تعرضها لضربة قوية، إذ تمت سرقة البيانات البنكية لعشرات الآلاف من موظفيها، حسبما أفادت الشركة في إخطار لموظفيها عبر البريد الإلكتروني.

وتعرضت المعلومات البنكية لعشرات الآلاف من موظفي شركة "فيسبوك" في الولايات المتحدة الشهر الماضي للخطر، عندما قام شخص بسرقة العديد من محركات الأقراص الصلبة للشركة من سيارة عضو في قسم الرواتب بالشركة، بحسب بلومبرغ.

وكانت محركات الأقراص التي تمت سرقتها غير مشفرة، وتحتوي بيانات الموظفين المصرفية مثل كشوف المرتبات، وأسماء الموظفين، وأرقام الحسابات المصرفية، وآخر 4 أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي، كما تضمنت أيضا معلومات عن التعويضات، بما في ذلك الرواتب ومبالغ المكافآت وبعض تفاصيل الأسهم.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تعرضوا لسرقة بياناتهم البنكية نحو 29000 موظف أمريكي عملوا في فيسبوك خلال العام 2018، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم الشركة، مضيفة أنه مع ذلك، فإن محركات الأقراص المسروقة لم تتضمن أي بيانات خاصة بمستخدمي فيسبوك.

وقالت المتحدثة في بيان: "لقد عملنا مع أجهزة إنفاذ القانون أثناء قيامها بالتحقيق في اقتحام سيارة مؤخرا وسرقة حقيبة أحد الموظفين، والتي كانت تحتوي على معدات الشركة مع معلومات كشوف مرتبات الموظفين المخزنة عليها، ولم نر أي دليل على أنها سرقة بسبب سوء معاملة، لكن نعتقد أن هذه جريمة للاستيلاء على البيانات وليست مجرد محاولة لسرقة معلومات الموظف".

ويشار إلى أن شركة "فيسبوك" شجعت الموظفين على إخطار بنوكهم بواقعة السرقة، وأن يعرضوا عليهم الاشتراك لمدة عامين في خدمة مراقبة سرقة الهوية. هذا، وما زالت شركة "فيسبوك" تعمل مع هيئة إنفاذ القانون لاستعادة المعلومات، على الرغم من عدم العثور على أي من محركات الأقراص المسروقة.