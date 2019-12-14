"كلاب شياطين"... تستغل إصابة رجل لتأكله حيا

سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على واقعة مؤلمة، لمقتل رجل على يد مجموعة من الكلاب وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الشراسة حتى أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "الكلاب الشياطين".

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن الكلاب هاجمت رجلا في إسبانيا بشراسة وأكلته حيا، ونقلت عن الصحف الإسبانية أن الرجل كان قد تعرض للطعن في جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري الإسبانية، لتهاجمه مجموعة من الكلاب الشرسة لاحقا، وتلتهم ذراعه.

وعثرت السلطات على الرجل الضحية وسط حقل في مدينة لا لاغونا، ثاني أكبر مدن جزيرة تنريفي، التاريخية السياحية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، فيما وصف المسعفون الإصابات على جسد الضحية بأنها "مروعة"، مشيرين إلى أنه توفي بعد أن فقد كميات كبيرة من الدم.

في السياق ذاته، عثرت الشرطة ورجال الإطفاء على الرجل، بعد وقت قصير من الحادث، عقب تلقيهم لبلاغ بسماع استغاثات.

يشار إلى أن الرجل كان قد عانى من جروح بالسكين وبدت عليه آثار عض من كلبين ونزيف، حيث تم التهام وتمزيق أجزاء من ذراعه، وأن الكلبين مدرجين في "سجل السلالات التي يحتمل أن تكون خطيرة".

ولم يتم تحديد هوية الرجل حتى الآن، كما أن جنسيته غير معروفة، لكن يُعتقد أنه في الأربعينيات من عمره، كذلك لم تحدد السلطات الإسبانية ما إذا كان الرجل قد تعرض لهجوم من طرف ثالث أو أنه قد ألحق الجروح بالسكين بنفسه عندما كان يقاتل الكلاب المتوحشة.