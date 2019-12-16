شبان مصريون يصفعون رجلا مسنا على وجهه أمام المارة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر واقعة تنمر ارتكبها مجموعة من الشبان ضد رجل مسن في أحد الشوارع المصرية.

ويظهر في الفيديو، عدد من الشبان يسخرون من رجل مسن، يرتدي ملابس تشبه تلك التي يرتديها عمال النظافة في مصر، كما تعدوا عليه لفظيا وجسديًا بصفعه على وجهه، وسط ضحك آخرين منهم من قام بتصوير المقطع، وكانت الواقعة بشارع علي مبارك بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، بحسب موقع "شبابيك".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، نفيه لما تردد بشأن التعدي على عامل نظافة بشارع علي مبارك، التابع للحي، من قبل عدد من الشباب والتنمر عليه.

وأكد داوود أن الشخص الظاهر في الفيديو المتداول لا يرتدي ملابس عمال النظافة بالحي، ولكن يشبهه في اللون فقط، مشيرا إلى أن الشخص الذي ظهر بالفيديو "مختل عقليا"، وكان دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة بشوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير مسؤولة وغير أخلاقية.