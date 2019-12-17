"سياحة الولادة"... سيدة تجني ملايين الدولارات وأمريكا تلقي القبض عليها

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطنة صينية، موجهة لها تهما تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما، لمساعدتها نساء صينيّات على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تواجه دوانغيوان لي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بسبب مساعدتها لنساء صينيات على الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الجنسية.

فبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن شركة You Win USA Holiday Services Corp، المملوكة لدوانغيون، تقوم بتدريب العائلات الصينية على ما ينبغي قوله في مقابلات الحصول على التأشيرة، وخلقت لهم طرقا لتجاوز ضوابط الهجرة وإيوائهم في شقق راقية في كاليفورنيا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وبحسب الوكالة الأمريكية لإنفاذ قانون الهجرة، فإن دوانغيون حصلت على 3 ملايين دولار، نتيجة لتحويلات بنكية خلال عامين، لقاء الخدمات التي تقدمها لهذه العوائل.

وأضافت الوكالة الأمريكية، بأن 19 شخصا آخر يشتبه بضلوعهم في المشاركة في هذه المؤسسة. في الوقت الذي إعترفت فيه دونغيوان بأنها مذنبة بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال متعلقة بالهجرة والحصول على التأشيرة.

وعلقت الوكالة، بأن عرائض الاتهام هي التهم الجنائية الفيدرالية "الأولى على الإطلاق" التي وجهتها الحكومة الأمريكية ضد شركات سياحة الولادة والعملاء.

وما يطلق عليه "سياحة الولادة"، يعني أن يسافر هؤلاء الأشخاص إلى دول أجنبية من أجل الولادة فيها، كي يحصل أطفالهم على جنسية ذلك البلد.

ويطبق في الولايات المتحدة الأمريكية المبدأ القانوني المعروف بـ"حق الإقليم"، وبموجبه يكتسب الأطفال المولودون على الأراضي الأمريكية الجنسية تلقائيا.