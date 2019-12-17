روسيا في القائمة القصيرة لجوائز أوسكار 2020

أعلنت القائمة القصيرة لجوائز أوسكار 2020، وذلك في 9 فئات.

وتشمل قائمة الترشيحات "أفضل فيلم وثائقي، وأفضل وثائقي قصير، والموسيقي، والأغنية الأصلية، والمؤثرات البصرية، وأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، والماكياج وتصفيف الشعر"، حسب "هوليوود ريبورتر".

The Painted Bird (Çekya)

Truth and Justice (Estonya)

Les Misèrables (Fransa)

Those Who Remained (Macaristan)

Honeyland (Kuzey Makedonya)

Corpus Christi (Polonya)

Beanpole (Rusya)

Atlantics (Senegal)

Parasite (Güney Kore)

Pain and Glory (İspanya) pic.twitter.com/s43C7s3w9L — Movie Graf (@MovieGrafMG) December 17, 2019

ودخلت روسيا إلى القائمة القصيرة ضمن جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية بفيلمها "Beanpole"، حيث تنافس أفلاما من فرنسا وبولندا وكوريا الجنوبية.

وتعلن القائمة الرسمية لبقية الترشيحات في 13 يناير/كانون الثاني العام المقبل، على أن توزع جوائز أوسكار الـ92 يوم 9 فبراير/شباط المقبل.