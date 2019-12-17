مي عمر تدافع عن زوجها المخرج محمد سامي: يحب عمله ويكره المشاكل

وأكدت عمر خلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية، أن زوجها محمد سامي يخاف على عمله "ويحب كل حاجة تتعمل صح جدا، ولما بيحس إن في حد بيعمل مجهود في الشغل بياخد دلع فظيع في اللوكيشن.

كما قال محمد سامي إن مشاكله مع الناس ملخصه "ماحدش عايز يشتغل، والشغل ده شىء مقدس فلازم الإلتزام والاحترام في المواعيد وعدم الفوضوية، والفنان لازم يكون محترم، وفي ناس عندها تبلد في الشغل".

وتابع سامي أنه لا يفرق معه كثيرا الناس: "يحبوني ولا لا، وكل شخص له حقوق وعليه واجبات".

وكان المخرج محمد سامي قد شن هجوما حادا ضد الفنانة نسرين أمين، قائلا: "نسرين أمين، هاجمتني في مسلسل الأسطورة بسبب غيرتها من زوجتي مي عمر، وهي مجرد كومبارس ليس إلا، وهي من قامت بإشعال الفتنة بيني وياسمين صبري، وإقناعها بأنني وجهت أنظار الجمهور حول دور زوجتي".

وأضاف سامي أن نسرين لم تقدم حتى الآن أي دور يذكر، ولكنها مجرد امتداد لعائشة الكيلاني، كما أن الله أنعم على كل فرد بمستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال.