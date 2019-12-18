أستون فيلا يسحق صبية ليفربول بخمسة أهداف ويصعد إلى قبل نهائي كأس الرابطة... فيديو

فاز أستون فيلا على أصغر تشكيلة في تاريخ ليفربول 5-صفر بفضل هدفين من جوناثان كودجا، ليتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم في ليلة غريبة باستاد فيلا بارك اليوم الثلاثاء.

ومع خوض ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهائي كأس العالم للأندية بعد 24 ساعة في الدوحة، أشرك النادي تشكيلة مكونة من لاعبين بدلاء وشباب بمتوسط أعمار بلغ 19.4 عام وهو رقم قياسي في تاريخ ليفربول.

ورغم افتقار شباب ليفربول للخبرة فإنهم تأقلموا جيدا وكانوا ندا لأستون فيلا، الذي أجرى عشرة تغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام شيفيلد يونايتد في الدوري في مطلع الأسبوع، في أغلب فترات المباراة التي لن تترك انطباعا جيدا عن كأس رابطة الأندية.



وسيشعر لاعبو ليفربول الكبار والمدرب يورغن كلوب، الذين شاهدوا المباراة عبر التلفزيون في قطر، بالإعجاب تجاه الطريقة التي بدأ بها الفريق المباراة وسرق هارفي إيليوت البالغ من العمر 16 عاما الأضواء.

لكن أستون فيلا تقدم في الدقيقة 14 من ركلة حرة نفذها كونور هوريهان سكنت الشباك، بعدما حاول كودجا لمس الكرة، وفقا لرويترز.

واصطدمت كرة عرضية من أحمد المحمدي بالمدافع مورجان بويز، وهو واحد من خمسة لاعبين في تشكيلة ليفربول خاضوا مباراتهم الأولى مع الفريق، ومرت من فوق الحارس كويفين كيليهر إلى الشباك بعد ثلاث دقائق أخرى قبل أن يضع كودجا (30 عاما) الكرة في المرمى، محرزا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 37.



وجعل كودجا النتيجة 4-صفر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليحسم المباراة عمليا، رغم أن ليفربول صنع عدة فرص جيدة في الشوط الثاني.

وأضاف أستون فيلا هدفا خامسا في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البديل ويسلي أغلى لاعب في تاريخ النادي.