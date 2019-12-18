ماكدونالدز يغلق مطاعمه في بيرو

قالت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عبر "تويتر" إنها أغلقت كل مطاعمها في بيرو لمدة يومين حدادا على وفاة اثنين من العاملين لديها صعقا بالكهرباء.

ذكرت صحيفة "لا ربابليكا" اليومية في بيرو أن اثنين من عمالها، دون العشرين من عمرهما، لقيا حتفهما صعقا أثناء تنظيف مطبخ لماكدونالدز في منطقة بيوبلو ليبرا في العاصمة ليما.

وقالت السلسلة على تويتر "استجابة للخسارة الفادحة لأرواح اثنين من زملائنا، هما كارلوس جابرييل إدجاردو كامبوس زاباتا وألكساندرا أنتونيلا بوراس إنجا، نود أن نعلن أننا في حداد لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم ستغلق خلالهما كل المطاعم التابعة لنا على مستوى البلاد".

وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في وفاتهما وتقدم دعما لأسرتيهما، مشيرة إلى أن كل العاملين لديها سيتقاضون أجرهم عن اليومين رغم الإغلاق، بحسب مانقلت "رويترز".